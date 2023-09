Prix de l’essence: Moscou joue un mauvais tour à l’Europe

Cherchant à saturer le marché et à faire baisser les prix sur le marché intérieur, Moscou a suspendu les exportations d'essence et de diesel. La mesure a fait grimper les prix de ce dernier en Europe de 5%.





Les prix du diesel en Europe ont bondi de 5%, à plus de 1.000 dollars la tonne, à la suite de la décision de la Russie d’interdire temporairement les exportations d'essence et de diesel, constate le Guardian. La mesure concerne tous les pays outre quatre anciens États soviétiques (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan et Kirghizistan), membres de l'Union économique eurasiatique (UEEA).





Cela vise à stabiliser le marché intérieur face notamment à la faiblesse du rouble. Ces restrictions temporaires doivent contribuer à saturer le marché du carburant, ce qui à son tour fera baisser les prix pour les consommateurs, ont expliqué les autorités russes.





Empêcher les exportations "grises"





En outre, cette mesure devrait empêcher les exportations "grises", non autorisées, de carburants, selon le ministère de l’Énergie.