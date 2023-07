Procès / Benjamin Mendy : "A aucun moment, je n'ai voulu la pénétrer ou la forcer"

Dans le cadre de son deuxième procès, le défenseur français Benjamin Mendy a été interrogé lundi matin par son avocate sur les deux accusations de viol et de tentative de viol dont il fait l’objet. Le joueur de 28 ans continue de nier les faits, assurant qu’il n’a forcé aucune des deux plaignantes à avoir un rapport sexuel.





Journée cruciale pour Benjamin Mendy. Le joueur de l’équipe de France et de Manchester City s’est exprimé lundi quinze jours après l’ouverture de son procès à Chester (nord de l'Angleterre). Acquitté en janvier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, il reste accusé de tentative de viol et de viol par deux plaignantes pour des faits présumés remontant respectivement à 2018 et 2020 à son domicile à Prestbury. Benjamin Mendy a d’abord été interrogé par son avocate, Eleanor Laws, sur la première plaignante qui l’accuse de tentative de viol en 2018.





Après avoir rappelé qu’il avait rencontré la jeune femme un an plus tôt à l’étranger alors qu’il était avec des amis en discothèque, Mendy a déclaré que la plaignante, alors âgée de 29 ans, est venue à son domicile pour voir son ami. Il dit avoir demandé à ce dernier s’il pouvait avoir un rapport sexuel avec elle. Son ami lui aurait dit oui. Mendy déclare avoir parlé à la jeune femme après sa douche. Il dit qu’ils se sont rapprochés l’un de l’autre lorsqu’ils étaient dans la chambre. "On se prenait dans les bras", se souvient-il avant de nier toute tentative de viol : "A aucun moment je n’ai voulu la pénétrer ou la forcer à faire quelque chose." Mendy lui a demandé si elle voulait avoir un rapport sexuel. Elle lui a répondu "non" à cause de son ami. Je lui ai dit : "ça va, mon ami dit que ça va". C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'énerver." Mendy dit qu'il a ensuite quitté la pièce, qu'il a revu la femme quelques heures plus tard et qu'il s'est arrangé pour qu'un chauffeur puisse la raccompagner.





Toujours interrogé par son avocate, Mendy est ensuite revenu sur la soirée avec la deuxième plaignante qui l’accuse de viol. Des faits présumés remontant au mois d’octobre 2020. Le joueur a indiqué que la jeune femme a accepté de lui faire une fellation mais a refusé d’aller plus loin. Il a répondu "non" à la question de son avocate : "L'avez-vous maintenue, ou l'avez-vous forcée sur le lit ou avez-vous pénétré son vagin ou son anus?"