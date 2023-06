Procès : L’animateur Jean-Marc Morandini soupçonné de s'être fait passer pour une femme pour séduire des adolescents

L'avenir de l’animateur de télévision Jean-Marc Morandini, 57 ans, s’assombrit de plus en plus. Condamné en décembre à un an de prison avec sursis pour "corruption de mineurs", va retrouver mardi le chemin du tribunal pour y être jugé pour "harcèlement sexuel" à l'encontre d'un jeune comédien.



Sa société de production, "Ne zappez pas! production" (NZPP) dont l’animateur est l’unique gérant est poursuivie de son côté pour le "travail dissimulé" de cinq plaignants. Le procès devant le tribunal judiciaire de Paris est prévu sur deux jours.



L'affaire pour laquelle l'animateur de Cnews (groupe Bolloré) doit être jugé concerne le tournage, entre juin et septembre 2015, d'une web-série intitulée "Les Faucons" dont Jean-Marc Morandini était le producteur.



L'animateur aurait encouragé de jeunes comédiens, âgés au moment des faits de 19 à 26 ans, à s'exhiber nus pour les castings de cette série. Une pseudo "directrice de casting", Catherine Leclerc - en réalité Jean-Marc Morandini sous pseudonyme - leur avait adressé des courriels pour leur demander avec insistance d'envoyer des vidéos d'eux nus, le pubis rasé et des scènes de masturbation parfois avec éjaculations.