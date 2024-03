Promotion des droits des femmes et des filles : L’ambassade de France met la lumière sur des actions phares posées au Sénégal

L’ambassade de France au Sénégal innove. Elle a lancé l’initiative « Égalité en lumière ». La finalité, c’est de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. C’est un sujet transversal qui mérite une approche holistique. D’où la rencontre pluridisciplinaire organisée du 6 au 7 mars 2024, au musée de la femme Henriette Bathily. Au total, il y a 16 exposants (des associations et institutions nationales et internationales) actifs dans la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Cette exposition qui a reçu le concours de la GIZ et l’ambassade d’Allemagne traite de la relation père (s) et fille (s). Le programme prévoit des ateliers de sensibilisation.







La toile de fond de l’exposition, c’est de jeter la lumière sur les actions entreprises au Sénégal pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles ainsi que l’égalité dans tous les domaines de la société. Il intervient après deux années de mise en œuvre d’un projet qui arrive à son terme, visant à accompagner la société civile et les autorités sénégalaises à la suite des engagements pris par le Sénégal lors du Forum Génération Égalité (2021).





Grâce à ce projet mis en œuvre par l’Association pour le sourire d’un enfant, Polaris Asso, le GRDR, et Génération Afrotopia, 1200 femmes ont été sensibilisées sur les violences et les exploitations sexuelles, 80 femmes volontaires formées sur les actions de lutte contre violences basées sur le genre en ligne et 7000 jeunes collégiennes et lycéennes sensibilisées sur le cyberharcèlement.





« 45 jeunes femmes ont été formées aux métiers numériques et 35 femmes accompagnées dans la gestion organisationnelle de leur structure et la réalisation de leur projet », poursuit l’ambassadrice, Christine Fages.





Se conformant au planning des activités, des panels sont prévus portant sur le « Rôle des femmes dans la protection de l’environnement », la « Place des femmes dans le cinéma et l’audiovisuel », l'« Entrepreneuriat et leadership féminins », la « Justice et protection des femmes victimes de violences ».





Un annuaire pour accompagner les femmes et les filles





Une exposition père (s) - filles(s) en partenariat avec la GIZ et l’ambassade d’Allemagne est également prévue. Figurent également au menu des ateliers sur l’hygiène menstruelle et le cyberharcèlement avec 8 écoles de Dakar.









Cette exposition sera sanctionnée par le lancement du « premier annuaire des structures et acteurs qui accompagnent les femmes et les filles au Sénégal » appelé « Carte Rose Sénégal » par l’association féministe sénégalaise ”Yeewi” et l’entreprise sociale Api Afrique.