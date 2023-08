"MUGSHOT": UNE PHOTO D'IDENTITÉ JUDICIAIRE DE DONALD TRUMP A ÉTÉ PRISE, UN MOMENT HISTORIQUE

Une photo d'identité judiciaire de Donald Trump a été prise lorsque l'ancien président américain s'est rendu à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, ce jeudi.

Placé brièvement en état d'arrestation pour ses pressions électorales en 2020 ce jeudi à Atlanta, en Géorgie, Donald Trump est passé par l'épreuve du "mugshot", la photo que les prévenus prennent de face et de profil, ont rapporté nos confrères de CNN. Une information rapidement confirmée par l'Agence France presse, qui a diffusé ce cliché historique.





C'est en effet la première fois qu'un ancien locataire de la Maison Blanche se soumet à cette épreuve du "mugshot".





L'ancien président, qui a été mesuré et pesé lors de cette séquence, a ensuite été libéré sous caution. Selon le dossier consulté par nos confrères du Guardian et de CNN, Donald Trump "mesure ainsi 1,90m, pèse 97kg et a des cheveux blonds".





"Encore un triste jour en Amérique", avait dénoncé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social peu avant son départ pour la prison du comté de Fulton.





Des "mugshot" pour tous les co-accusés

Il a été précédé ces derniers jours dans cet établissement surpeuplé et notoirement insalubre, guetté par les médias du monde entier, par plusieurs de ses 18 co-accusés.





Tous ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020, remportée dans cet Etat clé par l'actuel président démocrate Joe Biden.





Ceux qui ont déjà poussé la porte de la prison, comme l'ex-avocat de Donald Trump Rudy Giuliani, ont vu leur passage immortalisé et leur "mugshot" circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes digitales.