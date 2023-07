Racisme, tortures, prison… : le calvaire de Sénégalais de Turquie

Le village du migrant alerte sur la situation des Sénégalais en Turquie et sonne la mobilisation. Dans un communiqué repris par Libération, l’organisation annonce une “grande manifestation pacifique” prévue “très prochainement” devant l’Ambassade de la Turquie à Dakar pour “dénoncer des actes de racisme notoire et caractérisé.”





L’organisation, qui constate “depuis quelques temps les séries de persécutions, d’agressions, de tortures, et d’emprisonnements illégaux dont les Sénégalais sont victimes en Turquie plus particulièrement à Aksaray dans la ville d’Istanbul”, fustige l’interpellation, “à ce jour, de plus de 150 Sénégalais. Une centaine ont été rapatriés, d’autres torturés.”





Parmi les victimes, s’inquiète le village du migrant, M. N. Preira, originaire du quartier Khar Yalla de Dakar, a été agressé et torturé sur son chemin de travail alors qu’il séjourne “légalement” dans la capitale turque depuis 2 ans.