Rassemblement de soutien aux Palestiniens à Marseille : Des centaines de personnes scandent « Israël assassin, Macron complice »

Des centaines de personnes se sont rassemblées, ce mardi 10 octobre 2023, au Vieux-Port de Marseille. Malgré l’interdiction de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour menace de trouble à l’ordre public, les pro-palestiniens ont pris d’assaut la mythique place cet après-midi pour témoigner leur soutien au peuple de Gaza, sous « siège total » depuis 24 heures. Des chants portant le slogan « Israël assassin, Macron complice » sont scandés.