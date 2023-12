”Une cible légitime” : Al-Qaïda appelle les musulmans du monde entier à s’attaquer au prince Harry

L’organisation terroriste a appelé les musulmans à commettre “des attentats sanglants” pour soutenir le Hamas et la Palestine.



Selon un rapport de la sûreté de l’État allemand, le prince Harry est dans le collimateur de l’organisation terroriste Al-Qaïda. Les responsables des branches pakistanaises et afghanes d’Al-Qaïda ont en effet publié la semaine passée, selon Het Nieuwsblad, un appel destiné à tous les musulmans du monde. Ils les encouragent à “mener des attaques sanglantes et des révolutions pour soutenir les Palestiniens et le Hamas” contre “les croisés occidentaux et les sionistes”. Al-Qaïda aurait clairement désigné le prince Harry et les États-Unis comme cibles prioritaires de ces attentats.