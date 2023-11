Relations sino-américaines : «L’indépendance de Taiwan » au menu des discussions entre Xi Jinping et Joe Biden

Le Président de la République populaire de la Chine l’a fait savoir : « la question de Taiwan demeure la plus importante et la plus sensible dans les relations sino-américaines ». C’était, ce mercredi 15 novembre, à San Francisco, aux États-Unis. Ainsi, Xi Jinping a exposé en profondeur la position de principe de la Chine sur la question de Taiwan, lors de son entretien avec le Président Joe Biden.











Sur ce, il a souligné l’importance que la Chine accordait à la déclaration positive faite par la partie américaine à la rencontre de Bali, l’année dernière. « La partie américaine doit traduire par des actions concrètes sa déclaration de ne pas soutenir ‘’l’indépendance de Taiwan’’, cesser de fournir des armes à Taiwan et soutenir la réunification pacifique de la Chine. La Chine finira certainement et inéluctablement par réaliser sa réunification », a-t-il déclaré.





A Bali, les États-Unis ont affirmé qu’ils ne cherchaient pas à changer le système de la Chine, à lancer une nouvelle guerre froide ou à revitaliser ses alliances contre la Chine, ne soutenaient pas l’« indépendance de Taiwan », et n’avaient pas l’intention d’entrer en conflit avec la Chine.







De ce fait, les deux Chefs d’État ont reconnu les efforts déployés par leurs équipes respectives depuis cette rencontre pour discuter de l’établissement des principes directeurs pour les relations sino-américaines. Ils ont souligné l’importance pour les deux pays de se respecter mutuellement, de coexister en paix, de maintenir la communication, de prévenir le conflit, de respecter la Charte des Nations Unies, de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts communs, et de gérer de manière responsable les éléments concurrentiels dans leurs relations bilatérales. Ils se sont dits heureux de voir la poursuite des discussions sur ce sujet.





Le président chinois Xi Jinping séjourne à San Francisco, aux États-Unis également pour la 30e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du 14 au 17 novembre.