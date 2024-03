Relations sino-américaines: «Les conséquences d’une confrontation entre la Chine et les États-Unis sont inimaginables », (Wang Yi)

Aux racines du mal. Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (CCPCC), par ailleurs ministre des Affaires étrangères, Wang Yi est revenu, ce jeudi 7 mars, sur les relations sino-américaines jugées «concurrentielles» par certains observateurs.





Face à la presse au Media Center, à Beijing, dans le cadre de la 2ème session de la 14èmeAssemblée populaire nationale (APN), organe législatif national chinois, il a, d’emblée précisé, que le Président Joe Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis de ne pas chercher de nouvelles guerres froides, de ne pas chercher à changer le système de la Chine par revitaliser leurs alliances contre la Chine et de ne pas soutenir la dépendance de Taiwan.













Également, il a soutenu que les Américains se réjouissaient de voir le développement et la prospérité de l’empire du milieu et qu’ils ne vont pas freiner son développement.









«La perception erronée des États-Unis à l’égard de la Chine persiste »













Mais force est de constater, regrette le ministre, que «la perception erronée des États-Unis à l’égard de la Chine persiste et leurs engagements n’ont pas été véritablement tenus ». «Ils ont continué de prendre de nouvelles mesures contre notre pays, d’allonger la liste des sanctions unilatérales et de nous faire des procès d’intentions absurdes », a-t-il signalé.













Sur ce, Wang Yi a fait remarquer tout en dénonçant: « Si les États-Unis continuent de ne pas respecter leurs engagements, peut-on encore parler de leur crédibilité ? S’ils angoissent à chaque fois que le nom de la Chine est prononcé peut-on encore parler de la confiance en soi d’un pays. S’ils ne veulent que le maintien de leur propre prospérité sans accepter le développement légitime des autres, peut-on encore parler de la justice dans le monde ? S’ils continuent de monopoliser le haut de gamme des chaines de valeur en maintenant les chaines de bas de gamme, peut-on encore parler de la concurrence équitable ? ».













A l’en croire, le défi auquel sont confrontés les États-Unis est bien américain et non pas chinois. «Sauf s’il n’est qu’endiguer le développement de la Chine finira par nuire à leurs propres intérêts », dit-il.













Pour autant, l’autorité exhorte, donc, «la partie américaine à saisir la tendance générale de l’histoire, à voir le développement de la Chine, à développer de échanges avec la Chine de manière active et pragmatique, à traduire leurs engagements en actes concrets et à œuvrer ensemble avec la Chine pour avoir au moins un développement stable, simple et soutenu des relations sino-américaines ».









«La coexistence pacifique est essentielle »





Il s’explique : «Plus précisément, le respect mutuel est une condition préalable car les deux pays ont des systèmes sociaux et des structures politiques différents. Ce n’est qu’en respectant et en reconnaissant ces différences que les interactions pourront perdurer. La coexistence pacifique est essentielle parce que les conséquences d’un conflit et d’une confrontation entre deux grands pays comme la Chine et les États-Unis sont inimaginables ».





Ce membre du bureau CCPCC d’ajouter que l'objectif est une coopération gagnant-gagnant puisqu’en travaillant ensemble, ils peuvent accomplir de nombreuses grandes choses qui profitent à eux et au monde.









Rappelant que cette année marque le 45ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-américaines, Wang Yi fera savoir : «comme l’a souligné le Président Xi Jinping, l’espoir de nos relations est porté par le peuple, leur fondement se trouve dans la société et leur avenir dépend de la jeunesse et leur re-dynamisme revêt de la coopération décentralisée ».













Il terminera en affirmant que la Chine reste disposée, entre autres, à renforcer le dialogue et la communication avec la partie américaine , à intensifier les échanges et à éliminer les malentendus et les préjugés «inutiles ».