Rétablissement de la confiance et renforcement de la coopération économique: : Les 5 propositions du Premier ministre chinois

Le Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine a participé à la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2024, tenue mardi 16 janvier à Davos en Suisse. Laquelle a pour thème «Reconstruire la confiance ». Lors de son discours Li Qiang a déclaré que la confiance vient, d'abord et avant tout, « de ‘’notre’’ aspiration commune à un avenir meilleur pour l'humanité et de notre volonté commune de travailler ensemble pour cette vision ». Ainsi, il a posé sur la table cinq (5) propositions sur le rétablissement de la confiance et le renforcement de la coopération dans le domaine économique. Les voici !





Comme le souligne le président Xi Jinping, les changements du monde, de notre époque et d'importance historique se déroulent comme jamais auparavant, et le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. Pourtant, l'orientation générale du développement humain et du progrès ne changera pas, la dynamique globale de l'histoire mondiale qui avance au milieu des rebondissements ne changera pas, et la tendance globale vers un avenir partagé pour la communauté internationale ne changera pas. Après tous les changements et les changements au fil des ans, nous devrions tous chérir davantage la communication et les échanges, d'autant plus chérir la solidarité et la coopération, d'autant plus chérir l'ouverture et le partage, et d'autant plus chérir la paix et la stabilité. Ce ne sont pas seulement des moyens de répondre aux changements, mais aussi, dans un certain sens, des moyens de rétablir la confiance.





Tout d'abord, renforcer la coordination des politiques macroéconomiques pour créer une plus grande synergie pour la croissance mondiale. Dans le monde d'aujourd'hui, les pays ont des liens économiques très étroits, ce qui signifie que leurs politiques macroéconomiques ont des retombées plus notables. Face aux crises mondiales, des réponses fragmentées et séparées ne feront que laisser l'économie mondiale plus fragile. En tant que tel, il est crucial que, dans l'élaboration et l'exécution de politiques macroéconomiques, les pays du monde entier, en particulier les grandes économies, intensifient le dialogue et la communication, prennent des mesures plus coordonnées et plus efficaces, soutiennent fermement le système commercial multilatéral, améliorent conjointement la gouvernance économique mondiale et favorisent de nouveaux moteurs de la croissance mondiale.





Deuxièmement, le renforcement de la spécialisation et de la collaboration industrielles internationales pour maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Les chiffres montrent que de 2020 à 2022, chaque année a vu en moyenne plus de 5 400 nouvelles mesures discriminatoires en matière de commerce et d'investissement dans le monde entier, ce qui a presque doublé le nombre avant la pandémie. Comme nous le savons tous, les chaînes industrielles et d'approvisionnement de l'économie sont comme le système circulatoire du corps humain. Tout obstacle ou perturbation peut ralentir ou bloquer l'écoulement du sang vital de l'économie mondiale, ce qui non seulement compromet l'efficacité du développement, mais déclenche également divers risques économiques et problèmes sociaux. Ce qui sert vraiment l'intérêt commun de tous, c'est de respecter pleinement les lois de la spécialisation industrielle internationale, de faire progresser fermement la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, de resserrer le lien de coopération, d'agrandir la tarte au bénéfice mutuel et d'améliorer régulièrement la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales.





Troisièmement, le renforcement des échanges internationaux et de la coopération en matière de science et de technologie pour mieux bénéficier à l'humanité grâce aux progrès technologiques. Le nouveau cycle de révolution technologique et de transformation industrielle a créé une nouvelle relation de "co-petition" entre les pays. Pour garder la concurrence en bonne santé et faire ressortir la plus grande vitalité, le seul moyen est d'améliorer la coopération en matière d'innovation. Les fruits scientifiques et technologiques devraient profiter à l'humanité dans son ensemble, au lieu de devenir un moyen de restreindre ou de contenir le développement d'autres pays. Nous devrions faire progresser les échanges internationaux et la coopération en matière de science et de technologie avec un état d'esprit plus ouvert et des mesures plus ouvertes, travailler ensemble pour un environnement ouvert, juste et non discriminatoire pour le développement de la science et de la technologie, et briser les obstacles qui entravent le flux des facteurs d'innovation, afin de laisser l'innovation prospérer dans un environnement ouvert.





Quatrièmement, renforcer la coopération en matière de développement vert pour lutter activement contre le changement climatique. L'humanité est toujours confrontée à de nombreux défis dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la transition verte et à faible émission de carbone. Les discussions sur la nécessité d'une coopération plus étroite en matière de gouvernance climatique s'accompagnent souvent d'actions visant à ériger des obstacles au commerce vert. Certaines technologies et produits verts et à faible teneur en carbone de haute qualité et efficaces ne peuvent pas circuler librement. Il est important que nous respections le principe des responsabilités communes mais différenciées, que nous améliorions la synergie de nos stratégies de développement vert, que nous éliminions divers obstacles dans ce domaine et que nous travaillions ensemble à une transition complète vers une économie et une société, plus vertes.





Cinquièmement, le renforcement de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud pour construire une économie mondiale universellement bénéfique et inclusive. Ces dernières années, des problèmes tels que le fossé Nord-Sud, les divergences dans la reprise et le fossé technologique sont devenus plus aigus. De nombreux pays en développement sont en détresse. Selon les estimations de la Banque mondiale pour cette année, le revenu moyen dans plus d'un tiers des pays à faible revenu restera en dessous du niveau de 2019. Nous, les Chinois, pensons que les avantages devraient être mutuels. Le vrai et bon développement est le développement pour tous. Nous devons mettre pleinement en œuvre l'ONU. Programme 2030 pour le développement durable, renforcer la coopération mondiale au développement, combler les lacunes en matière de développement et créer de nouveaux points forts de la coopération dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et l'industrialisation, afin de bénéficier à la population de tous les pays avec plus de fruits de la coopération.