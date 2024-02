Rome annonce la libération de trois Italiens enlevés au Mali en 2022

Trois ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés dans le sud-est du Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le gouvernement italien.







"Cette nuit, trois ressortissants italiens ont été libérés: Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et leur fils Giovanni Langone, enlevés le 19 mai 2022" au sud-est de la capitale Bamako, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.





"Malgré leur longue détention", tous les trois sont en "bonne santé" et seront rapatriés à Rome mardi après-midi, où ils seront accueillis à l'aéroport de Ciampino par le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a-t-il précisé.





La famille, appartenant au mouvement religieux des Témoins de Jehovah et qui vivait dans le pays depuis plusieurs années, avait été enlevée près de la frontière avec le Burkina Faso par des hommes armés du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), une alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda.





Leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et "aux contacts avec des personnalités tribales et avec les renseignements locaux", a expliqué le gouvernement.





"Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations pour la libération de nos trois compatriotes kidnappés en 2022 au Mali", a aussitôt réagi la Première ministre Giorgia Meloni en saluant "le travail extraordinaire" des services de renseignement italiens.





Le Mali est en proie depuis 2012 à une propagation du jihadisme et de violences en tous genres - notamment des enlèvements d'étrangers ou de Maliens - dont les motivations sont idéologiques ou crapuleuses.





Ces violences, parties du nord, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés.