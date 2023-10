Route de la Soie : Shaanxi mise sur «le pouvoir des médias pour construire un pont des cœurs pour la coopération» internationale

«Promouvoir l’héritage et le développement culturel par le biais d’une communication internationale de haute qualité », tel est le thème choisi pour le Forum de communication internationale de la Route de la soie. L’évènement s’est déroulé du 25 au 26 octobre au Centre international de conférences de Xi’an, une ville dans la province de Shaanxi (située au Nord-Est de la Chine).





Selon le Secrétaire du comité provincial du Parti communiste chinois (PCC), Zhao Yide, en mai dernier, à la veille du Sommet Chine-Asie centrale à Xi'an, le Président Xi Jinping a écouté le rapport de travail du Comité provincial du Parti du Shaanxi et du gouvernement provincial, appelant à une intégration plus active et au service du nouveau modèle de développement, et une intégration plus profonde dans la construction conjointe de l'initiative «la Ceinture et la Route ». Le document a aussi invité à jouer un rôle de démonstration dans la région occidentale et s'efforcer d'écrire un nouveau chapitre dans la construction de modernisation à la chinoise du Shaanxi. « Pour assumer cette glorieuse mission et atteindre cet objectif, il faut que toute la province s'efforce de rattraper et de se surpasser avec l'ambition et le courage d'être à l'avant-garde des temps et d'être un pionnier de l'époque avec le soutien et l'aide d'amis des médias chinois et étrangers », a-t-il fait savoir.





A l’en croire, le Shaanxi est depuis l'Antiquité une porte importante pour l'ouverture de la Chine au monde extérieur. Sur ce, il a exhorté les médias à découvrir davantage le Shaanxi pour faire ressentir la profondeur de la Chine depuis plus de 5 000 ans, la mission originale inébranlable du Parti communiste chinois, la beauté majestueuse des montagnes et des rivières de la dynastie des Trois Qin et le développement rapide du Shaanxi contemporain. «J'espère que les amis des médias chinois et étrangers feront davantage connaître et promouvront le Shaanxi, découvriront sa beauté avec des yeux sages, enregistreront les progrès avec des stylos vifs, figeront sa beauté avec des lentilles colorées, raconteront l'histoire de cette province dans la nouvelle ère et faire entendre sa voix », a estimé Zhao Yide.





Ceci, dit-il, pour que la presse nationale et internationale puisse aider le Shaanxi à connecter davantage de personnes et à construire davantage de ponts, à faire pleinement valoir les avantages de connexions étendues, d'informations bien informées et d'une perception aiguë, à promouvoir les échanges et la coopération entre le Shaanxi et d'autres régions du monde dans les domaines de la science et de la technologie, de l'économie, du commerce, de la culture, etc. « Nous espérons travailler ensemble pour réaliser la construction conjointe de la ‘’Ceinture et la Route’’ afin de contribuer à sa qualité supérieure pour un niveau de développement plus élevé ».