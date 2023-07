Russie : Un chauffeur de Prigozhin repart de Moscou avec 10 milliards de roubles et des lingots d’or

La mutinerie du groupe paramilitaire russe Wagner contre le pouvoir de Moscou fin juin n’a duré que 24 heures. Après cette rébellion avortée, la Russie a saisi l’argent et les lingots d’or de la société de sécurité privée.



C’est du moins ce qu’indique Fontanka, le journal de Saint-Pétersbourg. D’après la même source, ces biens ont été restitués le dimanche 02 juillet 2023 au patron de Wagner Yevgeny Prigozhin.



De l’argent pour les employés de Wagner



Ce dernier n’avait cessé de clamer que l’argent servait à payer les salaires de ses employés et les indemnités aux familles de ceux qui décèdent au combat. Le pactole saisi à Prigozhin faisait quelque 10 milliards de roubles, l’équivalent de 109 millions d’euros, plusieurs centaines de milliers de dollars et cinq lingots d’or.



Les roubles avaient été retrouvés dans deux camionnettes garées sous deux hôtels de Saint-Pétersbourg, le palais de la rivière et le palais Trezzini. En ce qui concerne les dollars et les lingots d’or, ils ont été saisis dans des bureaux de Prigozhin.



Prigozhin « était à Moscou »



Le pactole a donc été remis dimanche soir à un chauffeur dépêché par le chef de Wagner à Moscou. Prigozhin serait à Minsk en Biélorussie selon le président Alexandre Loukachenko.



En tout cas, d'après Fontanka, l’ancien cuisinier de Poutine était bien à Moscou dans la soirée du dimanche 02 juillet lors de la restitution de ses biens.