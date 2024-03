S’opposer à «l’indépendance de Taiwan » et à l’ingérence extérieure : La «bataille» de la Chine

«L’indépendance de la Taiwan » et l’ingérence extérieure sont au cœur de l’Agenda de la Chine pour 2024. Ainsi, le Premier ministre du Conseil des affaires d’État, exposant le rapport d’activité du gouvernement, a rappelé que durant l’année écoulée, de nouveaux progrès ont été réalisés dans le développement de la défense nationale et des forces armées.







« Cette année, il faut appliquer de manière approfondie la pensée de Xi Jinping sur le renforcement de l’armée, mettre en œuvre la stratégie militaire de la nouvelle ère, maintenir la direction absolue du Parti sur l’armée populaire, appliquer le système de la pleine responsabilité du président de la Commission militaire centrale et remporter la bataille décisive pour réaliser l’objectif du centenaire de l’Armée populaire de Libération », a déclaré Li Qiang, ce mardi 5 mars, au Grand Palais du peuple à Beijing. Ce, à l’ouverture de la 2ème session de la 14ème de Assemblée populaire nationale (APN), organe législatif national chinois. Il ajoute : « L’armée devra renforcer ses entraînements et sa préparation au combat, poursuivre de façon coordonnée ses préparatifs de combat, mener des exercices de simulation de guerres réelles et défendre fermement notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts en matière de développement ».





Il a, toutefois, indiqué : «Nous devons continuer d’appliquer de manière intégrale, exacte et ferme les principes dits ‘’un pays, deux systèmes’’, ‘’administration de Hong Kong par les Hongkongais’’, ‘’administration de Macao par les Macanais’’, ainsi que le principe consistant à leur accorder un haut degré d’autonomie, d’administrer Hong Kong et Macao en vertu de la loi».









«Nous devons nous engager dans la voie du développement pacifique »





Ainsi, le Premier ministre a fait savoir : « Nous devons nous attacher à mettre en œuvre la stratégie générale du Parti pour résoudre la question de Taiwan sous la nouvelle ère, observer le principe d’une seule Chine et le Consensus de 1992, nous opposer fermement aux tentatives de sécession visant ‘’l’indépendance de Taiwan’’ et aux ingérences de forces extérieures, œuvrer au développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit de Taiwan et faire progresser inébranlablement la noble cause de la réunification, et défendre les intérêts fondamentaux de la nation chinoise ». Et de continuer : «Nous devons nous engager dans la voie du développement pacifique, poursuivre fermement une stratégie d’ouverture marquée par des bénéfices mutuels et le gagnant-gagnant, préconiser une multipolarisation égale et ordonnée et une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous, promouvoir la construction d’un nouveau type de relations internationales, nous opposer à la politique du plus fort, à toute tentative d’hégémonie, à tout acte d’intimidation, et préserver la justice et l’équité internationales ».





A l’en croire, la Chine est prête à travailler avec la communauté internationale pour mettre en œuvre l’initiative pour le Développement mondial, l’initiative pour la Sécurité mondiale et l’initiative pour la Civilisation mondiale, faire valoir les valeurs communes de toute l’humanité et promouvoir l’évolution du système de gouvernance mondiale, afin de bâtir une communauté de destin pour l’humanité.