Sciences : Plus grande, plus brillante… C’est quoi la Super Lune du Cerf qui a lieu ce lundi soir ?

Dans la nuit de lundi à mardi, une Super Lune se produira pour la première fois de l’année. Plus proche de la Terre, elle apparaîtra plus grande et surtout plus brillante.



Cette nuit, on ne vous en voudra pas d’avoir la tête dans les étoiles. Et pour cause, pour la première fois de l’année 2023, il y aura une Super Lune ce lundi soir. Cet évènement assez rare - il se produit trois ou quatre fois par an maximum - permet de voir la lune plus grande et surtout plus brillante.





Pour qu’une Super Lune apparaisse, il faut que deux événements se coordonnent selon le site de la Nasa : « Une Super Lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la lune s’approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée. » Dans la nuit de lundi à mardi, la lune devrait se situer à 361 934 km de la Terre, soit 20 000 km plus proche que d’habitude.





Un moins bon sommeil ?





La Super Lune, de son vrai nom scientifique « périgée-syzygie » donné par l’astrologue Richard Nolle en 1979, sera pour ce début du mois de juillet celle du cerf. La « buck moon » (« lune du cerf », en anglais) tire son nom du moment de l’année où les cerfs mâles déploient leurs bois. Elle est aussi couramment appelée « lune du saumon », en référence à la période de remontée des saumons.









5,8 % plus grande et 12,8 % plus brillante que d’ordinaire, cette Super Lune pourra être facilement observable par les spécialistes et les photographes au télescope mais aussi par les néophytes en levant simplement la tête vers le ciel, en raison de conditions climatiques clémentes avec un ciel plutôt dégagé dans toute la France dans la nuit.