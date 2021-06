Sénégalais tués aux USA : Du nouveau dans l’affaire

Suite au double homicide d’Abass Mbaye, 29 ans, et d’Abdoulaye Diallo, 24 ans, Seneweb a pu avoir plus d’amples informations sur ce double meurtre.



Les deux jeunes hommes ont été tués dimanche dernier vers 15 h 30. Ce, après être entrés dans une maison sise à Cheshire Street, dans le quartier Wanskuck où se tenait une fête à laquelle ils n’étaient pas invités.



Plus de 10 personnes impliquées



Selon le commandant David A. Lapatin de la police de Providence qui faisait le point sur ces meurtres, les deux hommes sont arrivés à la fin de la fête. Les raisons de leur présence ne sont pas, pour le moment, déterminées. Par la suite, ils ont été invités à partir ; une bagarre s’ensuivit et les deux hommes ont été abattus.



Abass Mbaye venait récemment du Sénégal. Il accompagnait sa femme. Quant à Abdoulaye Diallo, il vivait à Woonsocket.



Le commandant Lapatin informe également que 10 personnes ou plus ont été impliquées dans la bagarre. Il ajoute que les enquêteurs ne pensent pas que Mbaye ou Diallo étaient armés.



«Nous sommes en train de visionner des vidéos et nous avons beaucoup de témoins. Il y a encore beaucoup de pièces de ce puzzle que nous essayons d'assembler», a-t-il dit.



Monsieur Lapatin n'a pas fait savoir si les enquêteurs avaient pu identifier les tireurs.