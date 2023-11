Shanghai: Les chiffres de la CIIE en 2023

Vitrine de démonstration de nouveaux modèles de développement, plateforme favorisant une ouverture de haut niveau, vecteur efficace d'un développement de haute qualité et une étape majeure du multilatéralisme, l'Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE) a lieu du 5 au 10 novembre. Et pour la 6ème fois, elle se déroule au National Exhibition and Convention Center de Shanghai (Chine).







«La CIIE contribue à une circulation nationale saine et la relie à la circulation internationale. La CIIE est une fenêtre sur la dynamique économique de la Chine. Il contribue à stimuler l'économie mondiale et fournit une plate-forme importante aux entreprises étrangères pour exploiter l'immense potentiel du marché chinois », informe le service de presse. La source renseigne que «cette année, des invités de 154 pays, régions et organisations internationales et plus de 3 400 exposants enregistrés et près de 410 000 visiteurs professionnels ont été enregistrés». Non sans soutenir qu’actuellement, plus de 70 pays et organisations internationales des cinq continents ont confirmé leur participation à l’exposition ». «Parmi eux, 11 pays participent pour la toute première fois et 34 participent physiquement pour la première fois. Près de 300 entreprises Fortune 500 et leaders du marché se joignent à l'événement », ajoute le service de presse. Ces chiffres, selon eux, dépassent ceux des années précédentes.





La CIIE a été lancée en 2018.