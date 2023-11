Shanghai: Ouverture du 6ème Salon international des importations de la Chine, ce dimanche





Ça y est ! La 6ème édition du Forum économique internationale de Hongqiao (HQF) a démarré ce dimanche. La cérémonie d’ouverture de ce grand moment pour l'Exposition internationale des importations de la Chine (CIIE) se tient actuellement au National Exhibition and Convention Center de Shanghai.





Dans une note reçue, il est indiqué que «depuis le lancement de la CIIE en 2018, le réseau d’amis n’a cessé de s’élargir ». «Le président Xi Jinping a annoncé un certain nombre de mesures majeures lors des cérémonies d'ouverture des cinq éditions précédentes. Ce qui constitue un puissant coup de pouce à l'ouverture de haut niveau de la Chine et envoie un message fort de confiance et de détermination de la Chine dans la promotion d'un monde ouvert », y lit-on..





Il ressort des statistiques que les cinq CIIE passées ont attiré plus de 2 millions de visiteurs. De plus, 131 pays et organisations internationales ont participé à l'exposition nationale. Là où plus de 15 000 entreprises ont été à l'exposition commerciale. «Plus de 2 000 nouveaux produits, nouvelles technologies et nouveaux services ont été dévoilés et près de 350 milliards de dollars de tentatives d'accords conclus », souligne le texte.





Le Forum se déroule du 5 au 10 novembre prochain. Le thème de cette année est « l'ouverture mondiale » avec comme sous thème «Joindre la main dans le développement, s'ouvrir pour l'avenir ». Le HQF sert de plateforme pour des dialogues et des échanges de haut niveau au sein des communautés politiques, commerciales et universitaires internationales et construit un consensus mondial sur la construction d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté de destin pour l'humanité