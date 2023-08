Sommet mondial ODD prévu en septembre : Le Sénégal 14e sur 52 pays d’Afrique avec un score de 56,96 %

À la veille du Sommet mondial sur les Objectifs du développement durable (ODD) prévu en septembre 2023, l’échéance de 2030 pour l’atteinte des ODD est proche. Le Sénégal est classé 14e sur 52 pays d’Afrique, avec un score de 56,96 %. En 2030 (57,7 %) soit près de 12 millions de Sénégalais auront facilement accès aux services de santé de qualité. Ces résultats sont encourageants, perceptibles notamment pour l’ODD 3.







Mais la santé est fortement liée aux autres ODD, dont elle constitue un déterminant pour certains ou un effet pour d’autres. Le docteur Vincent Sodjinou, Chargé de Bureau, Représentant-Résident de l’OMS Sénégal encourage le pays à renouveler et renforcer ses engagements, afin de s’inscrire dans la dynamique mondiale actuelle. Elle vise à renforcer la centralité de la santé et l’offre aux populations des services sociosanitaires de base de qualité adéquate.





« Cela est indispensable pour le renforcement des dispositifs institutionnels nationaux pour la couverture sanitaire universelle, mais aussi pour la prévention et la réponse aux futures pandémies et développement, le renforcement d’un meilleur état de bien-être et de bien-être des populations », dit-il lors de la réunion du Comité interne de suivi du Plan de sanitaire et social 2019-2028.





S’agissant des efforts enregistrés, des investissements sont notables pour diminuer l’incidence du VIH, améliorer la détection de la tuberculose, l’élimination des décès maternels évitables, les besoins non satisfaits en planification familiale et la violence basée sur le genre y compris les mutilations génitales féminines, le mariage d’enfants et les pratiques néfastes, l’élimination du paludisme et des autres maladies tropicales négligées.





Le représentant de l’OMS invite, par la même occasion, au maintien des actions en faveur de la réduction du taux de mortalité néonatale, la baisse de la prévalence des hépatites, celle du taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles, de même que la baisse du taux d’accidents sur la voie publique.





À noter que le Sénégal est l’un des pays champions dans la vaccination de routine. Mais le pays a enregistré une baisse de couverture, notamment pour la rougeole et la vaccination contre le virus du papillome humain chez les filles. « Tant de défis qu’ensemble, avec des stratégies et politiques nationales intégrées, des stratégies de financement alignées, une coordination nationale et une coopération multilatérale renforcées, nous pouvons arriver à relever », rassure le Dr Sodjinou.