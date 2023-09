SONDAGE : 64% DES FRANÇAIS FAVORABLES À L'ARRÊT DE L'IMMIGRATION EXTRA-EUROPÉENNE EN FRANCE

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 7 septembre, 64% des Français sont favorables à l’arrêt de l’immigration extra-européenne en France.







La part de la population immigrée en France a progressivement augmenté en France au cours des dernières décennies, passant de 6,5% en 1968 à 10,3% en 2021. En 2022, 48,2% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. 32,3% sont nés en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie (12,5%), le Maroc (11,9%), le Portugal (8,2%), et la Tunisie (4,7%).





Dans ce contexte, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS indique que 64% des sondés souhaitent stopper totalement l’immigration extra-européenne en France. À l’inverse, 36% estiment qu’il ne faut pas changer de système.





UNE LARGE MAJORITÉ D'AVIS FAVORABLES À DROITE





Dans le détail, il existe une différence mineure au niveau du genre puisque 66% des hommes sont favorables à l’arrêt de l’immigration extra-européenne en France, contre 63% des femmes interrogées. Il existe toutefois des disparités plus importantes au sein des classes d’âge observées. Si les 18-24 ans ne sont favorables à la question que d’une courte tête (52%), la position des 50-64 ans est en revanche plus tranchée avec 75% d’avis favorables.





Parmi les catégories socioprofessionnelles, l’idée d'un arrêt de l’immigration extra-européenne a eu le plus de succès du côté des CSP- (67%), suivis par les inactifs (65%) et enfin les CSP+ avec 60% d’avis favorables.





La proximité politique des personnes interrogées montre que, à la question : «Faut-il arrêter l’immigration extra-européenne en France?», la part des «oui» est largement plus importante à droite. Elle s’élève ainsi à 97% chez les sympathisants du Rassemblement national, à 92% chez ceux de Reconquête et à 83% du côté des Républicains.

À gauche, en revanche, les sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts et de la France insoumise ne sont respectivement favorables qu’à 38 et 39%, tandis que les sympathisants du Parti socialiste sont 49% à soutenir cette idée.





6 FRANÇAIS SUR 10 FAVORABLES À UN RÉFÉRENDUM





Alors que plus de six Français sur dix sont favorables à l’organisation d’un référendum sur l’immigration, Emmanuel Macron, sous l’impulsion de son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, devrait relancer le projet de loi «immigration» avant l’automne. Maintes fois reporté depuis un an, l'examen d'un texte du gouvernement avait été interrompu après l'adoption de la réforme des retraites, alors que le texte avait été adopté en commission au Sénat où la droite, majoritaire, l'avait nettement durci.









En l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire Renaissance devra trouver une majorité de circonstance, probablement du côté de la droite, s’il veut avoir l’espoir de faire passer son texte.