Sondage : 70% des Français favorables au recours à l’armée pour rétablir l’ordre

Un chiffre sans appel. Selon un sondage CSA pour CNEWS, publié ce vendredi 30 juin, 7 Français sur 10 se disent favorables à l'envoi de l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers éprouvés nuit après nuit par des émeutes urbaines.





La vague de violence actuelle a commencé à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi dernier par un tir de policier à Nanterre, en marge d'un contrôle routier. L'agent avait ouvert le feu tandis que le jeune homme aurait tenté de prendre la fuite.





D'abord centrées dans les Hauts-de-Seine et en Île-de-France, les émeutes se sont depuis propagées à plusieurs autres villes partout sur le territoire. Des scènes de pillages et des dégradations en tout genre ont été recensées, sans commune mesure par rapport aux précédentes émeutes urbaines de 2005.







Outre le résultat global, un des principaux enseignements de ce sondage est que les femmes (à 74%) sont plus nombreuses que les hommes (66%) à vouloir une intervention militaire pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes.







Concernant la répartition par âge, les réponses sont toujours majoritairement favorables à cette idée et les résultats ne diffèrent que légèrement selon les différentes classes d'âge des répondants. Ainsi, 65% des personnes interrogées âgées de moins de 35 ans ont répondu oui à la question «Faut-il envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes ?», lorsque cette part monte à 70% des personnes âgées de 65 ans et plus. La catégorie des 18-24 ans est toutefois celle qui se montre la moins favorable au recours à l'armée (38% de non).







En tenant compte de la proximité politique, on remarque des écarts plus importants. Ainsi, les personnes consultées se disant proches de la gauche ont répondu favorablement au déploiement de l'armée dans certains quartiers à hauteur de 55%, et 45% ont marqué leur opposition. À droite, le résultat est bien plus fort. En effet, 86% des sondés se proches des partis de droite veulent une intervention militaire. Un autre sondage CSA pour CNEWS, rendu public également ce vendredi, révèle par ailleurs qu'une majorité de Français (70%) approuvent «ceux qui veulent décréter l'état d'urgence suite aux émeutes déclenchées en réaction à la mort de Nahel à Nanterre.» Dans le détail, les personnes qui marquent le plus leur opposition à ce régime d'exception qui permet à l'exécutif de restreindre certaines libertés pour une durée minimale de douze jours sont celles se disant proches de la gauche. Par exemple, 50% des sondés ayant une proximité avec la France insoumise ont répondu non à l'instauration de l'état d'urgence. À l'inverse, les sondés proches des Républicains y sont favorables à hauteur de 85%.







De plus, les répondants les plus âgés se disent un peu plus en adéquation avec l'idée de décréter l'état d'urgence. Aussi, 74% des personnes âgées de 50 ans et plus ont répondu oui, pour 64% des moins de 35 ans.





La demande du recours à l'état d'urgence est revenue dans l'actualité lorsque le président des Républicains, Eric Ciotti, avait demandé son déclenchement «sans délai», après la seconde nuit de violences qui a fait suite à la mort de Nahel. Le président de Reconquête, Eric Zemmour, avait lui aussi souhaité, dès jeudi, l'état d'urgence «dès ce soir.»





Sondages réalisés par questionnaire auto-administré en ligne, du 30 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.