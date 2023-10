Soutien à la Palestine : La Tunisie annule le festival cinématographique de Carthage

Les autorités tunisiennes ont décidé d’annuler la 34e édition du festival cinématographique de Carthage en solidarité avec le peuple palestinien et en raison de la situation humanitaire critique dans la bande de Gaza.



La semaine précédente, l’Algérie avait également annulé tous les événements festifs pour la même raison. Le ministère tunisien des Affaires culturelles a annoncé l’annulation de la 34e édition des Journées du Cinéma de Carthage (JCC) le 19 octobre. Cette décision a été prise « en signe de solidarité avec notre peuple frère palestinien et en considération de la situation humanitaire critique » à Gaza, comme indiqué dans le communiqué officiel.



Le festival de Carthage, qui met en avant le cinéma arabe et africain, était prévu du 28 octobre au 4 novembre. Une partie de la programmation de cette année était dédiée à la célébration de la production cinématographique palestinienne, notamment la sélection du film « Jenin » du réalisateur palestinien Mohammad Bakri pour la compétition officielle des longs métrages.