Taïwan: 24 avions militaires chinois détectés autour de l'île en 24 heures









Taïwan a dénombré 24 avions militaires chinois autour de l'île en l'espace de 24 heures, a déclaré jeudi le ministère taïwanais de la Défense.





Selon un communiqué du ministère, 24 avions et cinq navires chinois ont été détectés autour de l'île dans les 24 heures précédant jeudi 06H00 (22H00 GMT).





Sur ce nombre, "11 avions ont franchi la ligne médiane - une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas - et sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du sud-ouest et du nord", a précisé la même source.





Il s'agit de la plus importante démonstration de force de Pékin autour de l'île depuis l'élection présidentielle taïwanaise.





Samedi, les électeurs de Taïwan ont élu à la présidence de l'archipel Lai Ching-te du Parti démocrate progressiste (DPP), qui a promis de protéger le territoire des "menaces et intimidations" de Pékin.





La Chine, qui considère l'île de Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire, a décrit M. Lai comme un dangereux séparatiste et menacé ses soutiens de conséquences néfastes.





Deux jours après cette élection, Nauru, petite nation du Pacifique de 12.500 habitants, a annoncé lundi rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan, qu'il reconnaît désormais "comme une partie inaliénable du territoire chinois".





Les autorités taïwanaises font état d'incursions quasi-quotidiennes d'appareils de l'armée chinoise, qui a mené l'an passé d'importantes manœuvres militaires autour de l'île.