Tempête Ciaran : un mort dans l’Aisne après la chute d’un arbre, annonce Clément Beaune

Quatre personnes, dont trois sapeurs-pompiers, ont été blessées. 1,2 million de foyers étaient privés d’électricité jeudi matin, dont 780 000 en Bretagne, après le passage de la tempête Ciaran.



La tempête Ciaran qui a touché le nord-ouest de la France dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre a fait au moins une victime dans le département de l’Aisne, a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune dans un premier bilan en début de journée. La tempête a aussi fait quatre blessés.



« Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier qui, en raison du risque de vent, est décédé dans un accident de la route dans l’Aisne avec un arbre qui serait tombé sur le camion », a déclaré sur franceinfo Clément Beaune, précisant que « des détails » seront donnés ultérieurement. Quelques minutes plus tard, les pompiers ont confirmé que la chute d’un arbre sur un poids lourd avait fait un mort dans ce département.



Selon Bison futé, l’accident a eu lieu sur une route nationale au niveau du village de Ressons-le-Long. L’accident a eu lieu vers 04h30 du matin et n’a pas fait d’autre victime, le chauffeur étant seul dans son véhicule, a précisé la préfecture.



Dans l’Oise, placée en vigilance orange vents violent et où les rafales ont atteint 100km/heure, une personne a été légèrement blessée après avoir percuté un arbre tombé sur la chaussée, à Monchy-Saint-Éloi. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué dans la matinée que quatre personnes, dont trois pompiers, avaient été blessées.



« Même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques très forts, des dangers très forts sur la route », a insisté Clément Beaune sur franceinfo, réitérant « l’appel à la vigilance dans tous les modes de transports, sur la route particulièrement ».