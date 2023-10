Thomas Brail, blessé lors de l’évacuation de la Zad de Saix, ce que l’on sait de l’état de santé

« N’envoyez pas la force, s’il vous plait » : c’est le cri d’alarme de Thomas Brail, juste avant d’être chargé par des CRS sur le tracé de l’autoroute A69.



On vous raconte. pic.twitter.com/tOLrlElPmZ — Vakita (@vakitamedia) October 22, 2023

« Je sais plus quoi faire pour lutter ! » Ces mots empreints de désespoir sont ceux du militant écologiste Thomas Brail après avoir été blessé par une charge des forces de l’ordre dimanche 22 octobre au lieu-dit de La Crémade dans le Tarn, sur le chantier de l’A69.



À l’issue d’une manifestation contre l’autoroute A69, un nombre important de manifestants s’étaient installés sur les terres de cette ancienne ferme préemptée et située sur le tracé de l’A69 afin d’y créer une ZAD (Zone à Défendre).



« Alors que les organisateurs s’étaient engagés à quitter les lieux dès la fin de la manifestation, des individus radicaux se sont installés illégalement dans une propriété privée. Les forces de l’ordre sont sur place pour procéder à leur interpellation. », a déclaré sur twitter la préfecture du Tarn qui a décidé d’évacuer dimanche le lieu-dit.



Comme le précise France 3 Régions, des gaz lacrymogènes ont été tirés et des barricades bloquant l’accès au site ont été aussi détruites à l’aide de véhicules blindés de la gendarmerie. Le militant Thomas Brail, qui était il y a encore quelques semaines en grève de la faim et de la soif pour défendre la cause, s’est opposé à cette intervention.