TOURISME : VOICI LES 10 PAYS LES MOINS VISITÉS AU MONDE

Johnny Ward, un globe-trotteur irlandais, s’est lancé le défi de visiter tous les pays du monde entre 2007 et 2017. A partir de son expérience et des chiffres officiels, il a établi un classement des pays les moins touristiques du monde. Voici les dix premiers.





10.TURKMÉNISTAN, MOINS DE 9.000 VISITEURS PAR AN

Le Turkménistan est un pays entouré par l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et l’Afghanistan. Et selon le blogueur, la destination vaut le détour. Il a passé quatre jours dans le pays et, depuis, il rêve d’y retourner. Malheureusement, l’obtention d’un visa est très compliquée et il conseille de passer par une agence privée.





9.SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE, PAYS LE PLUS COOL D’AFRIQUE

Il y a d'un côté l’île de São Tomé et de l’autre l’île de Príncipe. Cet archipel est décrit par le routard comme un endroit incroyable à visiter puisque magnifique et sans danger. Il se demande même si ce n'est pas le pays le plus sympa du continent africain. Pour le moment, le pays ne reçoit que 8.000 visiteurs par an, mais les autorités espèrent voir ce nombre croître dans les prochaines années. Alors, tenté ?





8.LIBYE, UN PAYS DIFFICILE D’ACCÈS

Aujourd’hui, la situation politique de la Libye est instable. En 2022, le pays s'est retrouve avec deux gouvernements rivaux. Johnny Ward raconte une expérience difficile, puisqu’il est très compliqué d’obtenir un visa. Il raconte avoir sympathisé avec une famille qui l’a amené illégalement en Libye. Le pays regorge d’endroits à visiter mais, malheureusement, seulement 6.000 visiteurs peuvent y accéder chaque année.









7.ÎLES MARSHALL, ENVIRON 6.000 VISITEURS PAR AN

Cet archipel, situé dans le sud-ouest de l’océan Pacifique nord, n’est pas des plus accueillants, selon l’explorateur. Il explique notamment que les plages sont petites et pas très belles. Selon lui, «la seule raison de se rendre aux Îles Marshall serait de vouloir se rendre dans tous les pays du monde».





6.SOUDAN DU SUD, UN NOUVEAU PAYS, NÉ EN 2011

Depuis janvier 2011, le Soudan du Sud a fait sécession avec la République du Soudan. Entre 2013 et 2020, le pays a connu une guerre armée freinant le développement du pays. L’explorateur explique qu’il a passé quatre jours à Juba lors desquels un couvre-feu était mis en place tous les soirs. Il raconte aussi qu’il n’avait pas le droit de prendre de photo et que les prix des repas étaient excessifs (30 dollars). Il n’y aurait que 5.500 visiteurs par an dans le pays.





5.KIRIBATI, ENVIRON 4.000 VISITEURS PAR AN

Le lieu est paradisiaque mais il n’y a pas grand-chose à faire à part marcher et nager. Kiribati est une île très pauvre et le globe-trotteur précise que les vols pour s’y rendre sont très chers.





4.TUVALU, LE 4E PLUS PETIT PAYS DU MONDE

Tuvalu est le quatrième plus petit pays du monde avec une superficie de 26 kilomètres carrés et une population de 11.000 habitants. L’expérience de Ward était assez ennuyeuse puisqu’il explique qu’il n’y a pas grand-chose à y faire.





3.GUINÉE-ÉQUATORIALE, LE PAYS LE PLUS CORROMPU DU MONDE

Poser ses valises en Guinée-équatoriale relève d’une mission quasiment impossible. L’obtention d’un visa est malheureusement très difficile, notamment, car le pays serait l’un des plus corrompus au monde. Mais les voyageurs manquent quelque chose puisque, selon le blogueur, le pays est magnifique.





2.YÉMEN, UN PAYS QUASIMENT INACCESSIBLE

Depuis l’été 2014 et le début de la guerre civile yéménite, le pays est devenu quasiment inaccessible aux touristes. Il y aurait moins de cinq-cents visiteurs chaque année au Yémen. Le globe-trotteur irlandais raconte de son côté que la guerre a fait tomber le pays en ruine. Auparavant, le pays était l’un des lieux touristiques les plus agréables à visiter. Il est notamment allé sur l’archipel de Socotra, un endroit dont il est tombé amoureux. Depuis, il a décidé d’organiser une visite de cet archipel en tant que guide chaque année.





1.SOMALIE, L’UN DES PAYS LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

Sur Internet, la Somalie est catégorisée comme étant un pays à éviter, puisqu’il serait l’un des pays les plus dangereux au monde. Les touristes sont à l’écoute puisque moins de 100 visiteurs débarquent sur le sol somalien tous les ans. Johnny Ward a passé quatre jours à Mogadiscio, la capitale somalienne. Une expérience effrayante puisqu’il raconte qu’à cette époque, al-Qaida avait attaqué l’aéroport de la ville. Son vol pour quitter le pays avait été annulé. Il explique qu’il entendait des tirs d’AK-47 toutes les nuits.