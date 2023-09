Trafic international de véhicules volés : des suspects dont des Sénégalais arrêtés en France

Treize suspects dont des Sénégalais et des Gambiens ont été arrêtés en France par la police judiciaire française, avec l'appui d'Interpol. D'après Libération, qui donne l'information, les mis en cause sont liés à un groupe criminel organisé à l'origine du vol et du trafic de à grande échelle de Suv vers l'Afrique de l'Ouest.





Selon le modus operandi, révèle le journal, des "coordinateurs" passaient d'abord des commandes de certains modèles de véhicules à des voleurs de véhicules en France.





Les véhicules volés étaient ensuite conduits dans divers ports européens souvent par des mineurs afin d'être dissimulés dans des conteneurs de fret, et enfin expédiés en Afrique de l'Ouest, détaille la source.





Celle-ci estime que plus de 170 voitures ont été ainsi transportées depuis la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Espagne.





Lors de l'opération, ajoute Libération, du matériel de vol de voiture, y compris un logiciel de port de diagnostic embarqué (Obd) illicite, des documents d'immatriculation des véhicules et de l'argent ont été saisis.





Par la même occasion, l'exploitation de téléphones portables saisies a permis d'intercepter des conteneurs transportant neuf véhicules volés dans les ports du Havre, en France, et de Las Palmas, en Espagne.