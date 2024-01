Trois militaires américains tués en Jordanie dans une attaque de drone, Biden accuse des groupes pro-Iran

Trois militaires américains ont été tués et plusieurs blessés dans une attaque au drone en Jordanie, a annoncé dimanche Washington, Joe Biden menaçant de représailles les auteurs, des membres de groupes pro-Iran selon lui.





"La nuit dernière, trois militaires américains ont été tués, et plusieurs blessés, dans une attaque de drone sur nos forces basées dans le nord-est de la Jordanie", a déclaré le président américain dans un communiqué, affirmant que l'attaque "a été menée par un groupe de combattants radicaux pro-Iran opérants en Syrie et en Irak". C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.