Trois nourrissons retrouvés morts dans une cave en région parisienne

Découverte de nourrissons dans une cave de maison inhabitée

Les trois nourrissons ont été retrouvés morts dans une cave à Ville-d’Avray dans le département des Hauts-de-Seine (région parisienne), relate BFMTV.

Le parquet de Nanterre a confirmé l’information. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine pour déterminer les causes de leur mort, pour savoir s’il s’agit de foetus ou de bébés et depuis combien de temps ils se trouvaient dans cette cave d’une habitation de Ville-d’Avray.





Selon France Bleu, le propriétaire du pavillon est mort “depuis plusieurs années” et les corps ont été retrouvés ce mardi après-midi par un ouvrier venu vider la maison inhabitée, dans le cadre de la gestion de la succession. Les trois corps se trouvaient dans des seaux recouverts et deux d’entre eux étaient fossilisés.