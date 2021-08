Trois personnes tombent d'un avion qui décolle de l’aéroport de Kaboul

Chute de 3 personnes dans un avion

Des habitants des environs de l’aéroport de Kaboul affirment que trois jeunes hommes qui se tenaient fermement sur le train d’atterrissage d’un avion sont tombés sur des maisons à côté de l’aéroport. Un habitant aurait confirmé l’information et raconté que la chute de ces personnes a fait un bruit fort et terrifiant selon A?vaka News Agency

Des images hallucinantes sont partagées sur les réseaux sociaux montrant des personnes s’accrochant à des avions. Trois personnes seraient mortes après s’être attachées à un avion C17 de l’US Air Force. Peu après le décollage, les images montrent ces personnes tomber de l’avion en plein vol. Pour l’instant, l'information n’a pas été confirmée par les instances officielles.

Actuellement, l’armée américaine est chargée du contrôle du trafic aérien et de la sécurité de l’aéroport de la capitale afghane, Kaboul. Six mille soldats américains doivent protéger les milliers de diplomates et de civils qui se sont rassemblés à l’aéroport ces derniers jours. Tous les vols commerciaux ont été suspendus.