Tué par un policier en France : La Guinée demande justice pour la mort d’Alhoussein Camara

Le corps d’Alhoussein Camara a été rapatrié dans son pays natal, en Guinée ce mercredi soir. Ce jeune homme de 19 ans avait été tué par un tir de policier le 14 juin dernier aux Planes, à Saint-Yrieix. Son corps a donc été rendu à sa famille Conakry. Dans le même temps, ce mercredi soir, rappelons que le policier en cause a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



De leurs côtés, les autorités guinéennes ont demandé que justice se fasse, a constaté un journaliste de l’AFP sur place. « C’est avec une grande émotion que nous recevons le corps du jeune Alhoussein. Le chef de l’État avait promis qu’on ramènerait le corps ici en Guinée pour qu’il y ait un enterrement digne, ce qui est fait par la grâce de Dieu », a dit le ministre des Affaires étrangères Morissanda Kouyaté à son arrivée à l’aéroport.



«Les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort seront élucidées. La Guinée tient à ce que la justice fasse tout son travail en France, pour élucider les conditions dans lesquelles il est décédé», a-t-il ajouté. Quant au père d’Alhoussein, il s’est aussi exprimé : « c’est un être cher qui vient de partir, un enfant chéri». Le 17 juin dernier, lors de la marche blanche organisée à Angoulême, l’ambassadeur de Guinée en France, Sinkoun Sylla était venu en Charente pour être auprès de la communauté guinéenne : “C’est toute la Guinée qui est affectée par ce drame. Mais quel que soit le ressenti, on doit exhorter au calme”, avait-il dit.



Par ailleurs, ce jeudi, l’avocat parisien Arié Alimi a annoncé sur Twitter que la famille d’Alhoussein Camara l’avait choisie pour défendre ses intérêts dans ce dossier. Ce dernier est spécialiste des affaires de violences policières.