Turquie: le fils du président somalien condamné à une amende pour un accident mortel

Un tribunal d'Istanbul a condamné le fils du président somalien à une peine de prison convertie en une amende de moins de 1.000 euros pour avoir renversé et tué un coursier fin novembre à Istanbul, ont rapporté mardi les médias turcs.





Le tribunal a condamné Mohammed Hassan Cheikh Mohamoud pour "homicide par imprudence" à 2 ans et six mois de prison et converti cette peine à une amende de 27.300 livres turques (830 euros).





Selon le rapport de police cité par les médias turcs, Mohammed Hassan Cheikh Mohamoud avait heurté en pleine journée, le 30 novembre, un coursier à moto.





Projeté violemment sur la route, la victime, Yunus Emre Göcer, père de deux enfants, est décédé six jours plus tard à l'hôpital.





L'affaire avait suscité beaucoup d'émotion en Turquie car le suspect avait initialement été libéré sans contrôle judiciaire et quitté le pays.





Un mandat d'arrêt international avait été plus tard émis contre lui.





Mohammed Hassan Cheikh Mohamoud est par la suite revenu en Turquie pour assister à une première audience du procès.





La veuve de la victime a retiré fin décembre sa plainte après s'être entretenu par téléphone avec le président somalien, ont rapporté les médias turcs.