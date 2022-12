Twitter : Elon Musk soumet son avenir à un vote des utilisateurs et interdit les liens vers ses concurrents

Le PDG du réseau social a mis son poste entre les mains de ses utilisateurs, auxquels il demande de voter pour ou contre son départ. Twitter menace aussi de suspendre dorénavant tout compte qui promeut des réseaux sociaux concurrents.





« Dois-je quitter la direction de Twitter ? » a tweeté Elon Musk dimanche 18 décembre, en demandant aux utilisateurs du réseau social de cliquer sur oui ou non. « Je respecterai les résultats de ce sondage », a-t-il assuré, le vote étant ouvert jusqu’aux premières heures de lundi.



Quelques heures plus tôt, la plate-forme était partie en guerre contre les réseaux sociaux concurrents. Dans un communiqué, la société a écrit que « Twitter n’autorise plus la promotion gratuite de certains réseaux sociaux sur Twitter », précisant que sont concernés Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr, ainsi que « des liens vers des agrégateurs de réseaux sociaux comme linktr.ee, lnk.bio ». Il devient ainsi interdit de tweeter : « Merci de me suivre @Identifiant sur Instagram ».



Les utilisateurs qui iront à l’encontre de ce règlement risquent une suspension de leur compte : « Si des violations à la règle restent un acte isolé ou une première infraction, nous pourrons prendre un certain nombre de mesures allant de la suppression d’un ou de plusieurs tweets jusqu’au verrouillage temporaire de compte(s) », détaille Twitter. Mais « toute récidive entraînera une suspension permanente », avertit la plate-forme.



Les tweets ne sont pas les seuls à être concernés par cette nouvelle politique, puisque la biographie et le nom de l’utilisateur ne peuvent pas non plus contenir de lien, sous peine également de suspension temporaire, voire permanente.



Ces nouvelles règles sont annoncées alors que de nombreux utilisateurs de Twitter ont récemment dit qu’ils envisageaient de migrer vers d’autres plates-formes, ce qui préoccupe très probablement le nouveau patron de l’entreprise établie à San Francisco. Le changement a aussi suscité l’incompréhension de Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, société qu’il a quittée en 2021. « Pourquoi ? », a-t-il sobrement tweeté.





M. Musk est revenu plus tard sur ses intentions. Il a tweeté que, au lieu de cibler des tweets individuels, la politique se limiterait à « suspendre des comptes uniquement lorsque l’objectif principal d’un compte est la promotion de concurrents ». Il a ensuite affirmé : « A l’avenir, il y aura un vote pour des changements politiques majeurs. Mes excuses. Cela ne se reproduira plus. »