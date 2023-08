Ukraine: attaque russe contre un port de la région d'Odessa, incendies en cours

Une attaque de drones explosifs russes a endommagé des infrastructures portuaires et provoqué des incendies dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé mercredi le gouverneur régional, Oleg Kiper.



"En raison de l'attaque, des feux se sont déclarés dans les installations du port et des infrastructures industrielles de la région, et un ascenseur a été endommagé", a écrit M. Kiper sur Telegram. Aucun blessé n'a été signalé dans un premier temps.