Un Américain risque 5 ans de prison pour avoir tenté de créer une espèce hybride de moutons géants

Il voulait jouer avec la génétique pour s'enrichir. Un propriétaire de ranch américain ambitionnait de créer une toute nouvelle espèce de moutons, la plus grande du monde. Sur une période allant au moins de 2013 à 2021, il a avoué s'être adonné à des modifications génétiques illégales, a annoncé le département de la justice des États-Unis dans un communiqué.





Pour mettre à bien son projet, Arthur Schubarth, 80 ans, a illégalement importé du Kirghizstan du matériel ADN prélevé sur un mouflon argali, plus grand mouton de montagne du monde, à des fins de clonage et d'insémination illicites, selon des documents judiciaires.





Cinq complices pour créer le "Montana Mountain King"

À partir de ce prélèvement ADN, il a fait cloner par un laboratoire génétique des embryons, qu'il a implantés à des brebis de son troupeau, aboutissant à la naissance le 15 mai 2017 d'un mouflon argali mâle, qu'il a baptisé "Montana Mountain King", alias MMK, selon les mêmes sources.





Avec l'aide d'au moins cinq complices non identifiés, Arthur Schubarth a ensuite utilisé la semence de MMK pour inséminer des brebis d'autres espèces de moutons afin de réaliser des croisements.





Le but était de créer des animaux plus gros et donc plus rémunérateurs afin de les vendre à des réserves de chasse, en particulier au Texas, où les clients payent pour tirer sur du gibier captif.





Une peine maximale de cinq ans de prison

"Il s'agissait d'une machination éhontée visant à créer une espèce hybride de moutons géants pour être vendus et servir de trophées de chasse", a souligné Todd Kim, un responsable du ministère de la Justice chargé de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, dans un communiqué. L'accusé a "violé à la fois les lois internationales et la loi Lacey, qui préservent la viabilité et la santé des populations animales à l'état naturel", a-t-il indiqué.





Arthur Schubarth a plaidé coupable de deux chefs d'accusation passibles chacun d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une amende de 250.000 dollars, selon le ministère de la Justice. L'audience de prononcé de sa peine a été fixée au 11 juillet.





Le mouflon argali du Pamir, également appelé Marco Polo, en hommage à l'explorateur vénitien qui l'aurait rencontré au XIIIe siècle, est prisé pour sa viande et surtout pour ses énormes cornes en spirale. Son poids peut atteindre 200kg pour un mâle adulte.