Un chaman, qui prétend être la réincarnation d’un pharaon, va se marier avec une Princesse de Norvège

Un gourou américain va devenir le gendre du roi de Norvège. On savait les monarchies nordiques plus ouvertes que celles du Sud, mais à ce point… L'annonce a été faite sur Instagram par la princesse Märtha Louise, 51 ans, fille aînée du roi Harald V et sœur du prince Haakon, appelé à régner un jour.







Les noces sont prévues l'été prochain dans la ville de Geiranger, situé dans un fjord spectaculaire, choisi tout spécialement par le couple, sensible aux bonnes ondes et à la force des éléments telluriques – tous deux sont branchés sur les nouvelles spiritualités.





C'est l'épilogue d'une histoire d'amour peu commune, née après le divorce de Märtha Louise avec l'écrivain Ari Behn, qui s'est depuis suicidé – ils ont eu trois filles. En 2018, alors de passage à Los Angeles, elle rencontre le mage dans son antre et tombe sous le charme, elle qui n'a jamais caché avoir un don pour dialoguer avec les anges…





Durek Verrett, 48 ans, d'origine créole et norvégienne, a étudié le chamanisme auprès des Indiens d'Amérique, des maîtres haïtiens, nigériens et hawaïens et s'est fait une jolie réputation chez certaines stars de Hollywood, comme Gwyneth Paltrow, elle aussi sensible aux approches alternatives.





Épaulé par deux managers, des assistants, un avocat et un responsable média, le gourou californien a monté tout un business autour du développement personnel et facture plus de 1 000 dollars l'heure les séances de lecture chamanique ou de régénération énergétique, avec libération des toxines et ouverture des synapses… Quand il rencontre Märtha Louise, il dit d'emblée l'avoir déjà connue dans une vie antérieure : « J'ai des souvenirs de nous deux, confiera-t-il un jour. Elle était ma reine, j'étais son pharaon… »





Nouveau Raspoutine





La princesse est conquise, elle officialise sa romance, lance des conférences sur le bien-être et la spiritualité en duo avec son compagnon pendant que les souverains et le pays font la grimace, présentant Shaman Durek comme un nouveau Raspoutine prêt à profiter d'une princesse trop sensible.





Dans des interviews, l'homme affiche sa bisexualité et affirme que la pratique du tantrisme lui permet d'honorer sa compagne quatre fois de suite. La polémique enfle quand on découvre, en pleine crise sanitaire, qu'il n'hésite pas à vendre 220 dollars des médailles aux vertus magiques qui permettaient de vaincre le virus… Et certains de rappeler qu'il a fait, plus jeune, de la prison, à la suite d'un incendie dans un squat.





Mais Märtha Louise tient bon, impose son bonheur, malgré les critiques et les railleries, elle se fiance en 2022 et parvient à faire accepter son compagnon à ses parents, qui l'ont invité à passer quelques jours sur le yacht royal fin juillet. « C'est un choc des cultures », a reconnu sobrement le roi, rappelant qu'il y a un monde entre la Norvège et les États-Unis.





Dès l'annonce du mariage, le souverain s'est d'ailleurs fendu d'un message souhaitant la bienvenue au mage californien. « Nous sommes ravis d'accueillir Durek Verrett dans la famille et nous avons hâte de célébrer ce grand jour avec eux. Nous souhaitons bonne chance à Märtha et Durek », a déclaré le roi. Un communiqué qui a valeur d'adoubement.