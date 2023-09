Un jeune d’origine sénégalaise au coeur d’une affaire de viol avec tortures et actes de barbarie

On en sait plus sur le jeune délinquant de Cherbourg accusé de viol et d'actes de barbarie sur une jeune femme de 29 ans. Le jeune violeur présumé âgé de 18 ans est le fils d'une Française et d'un Sénégalais. Son nom complet est Oumar N'diaye.









Oumar N'diaye vivait avec sa mère, une Française qui s'occupait de son éducation, en l'absence de son père, un Sénégalais, dont elle était tombée enceinte.





Il est défavorablement connu de la police pour plusieurs faits et délits dont une tentative de viol sur sa propre petite sœur.









Le 4 août dernier, il a été présenté comme le suspect d'un viol accompagné de tortures ou actes de barbarie commis sur une femme de 29 ans, prénommée Mégane. Depuis cette agression, la victime a été plongée dans un coma artificiel d'où elle est sortie ce jeudi. «Mégane est sortie du coma depuis quelques jours mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi», indique son père dans un communiqué repris par Le Figaro.









Pour rappel, selon le témoignage de la victime recueilli avant son hospitalisation, un homme - qu'elle avait déjà aperçu mais ne connaissait pas -, s'est introduit à son domicile au petit matin le 4 août - sans que l'on sache à ce stade comment -, pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai de 75 centimètres. Les médecins avaient diagnostiqué chez la victime une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique. Des blessures si insupportables qu'elles avaient ému aux larmes le personnel hospitalier.





Une semaine plus tard, les policiers avaient interpellé un suspect de 18 ans, Oumar Ndiaye. Un fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) avait en effet permis d'associer son identité à une trace papillaire retrouvée sur une porte chez la victime. Autre indice accablant : la géolocalisation du téléphone portable du suspect. Selon les informations du Figaro, le suspect sortait d'une discothèque du centre-ville de Cherbourg, située à seulement quelques dizaines de mètres du domicile de la victime, le matin des faits.





Cette affaire a déclenché une vague de réactions politiques en France, notamment à Droite. Éric Zemmour parle d'un "francocide de plus" dans un tweet.









Je rêve d’une France où une jeune femme ne risque pas de finir dans le coma, après avoir été cambriolée, violée et atrocement torturée par Oumar le multirécidiviste dans sa propre maison.



Je rêve d’une France où ce qui s’est passé à #Cherbourg, pour cette jeune femme de 29 ans… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 12, 2023





Le président du Rassemblement national dénonce lui une "banalisation de l'horreur". "Courage à la victime de 29 ans, énième vie brisée par la barbarie qui gagne la France", écrit Jordan Bardella.