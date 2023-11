Un ministre israélien évoque "l'option" d'une bombe nucléaire à Gaza… et se fait recadrer par Netanyahou

La sortie du ministre israélien du Patrimoine Amichai Eliyahu envisageant « l'option » d'une attaque à la bombe atomique sur la bande de Gaza n'a pas manqué d'agacer le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a rapidement condamné cette saillie et a suspendu la participation de son auteur aux réunions gouvernementales jusqu'à nouvel ordre. L'opposition israélienne demande des sanctions plus lourdes toutefois.





Discorde au sein du gouvernement israélien. Lors d'un entretien à la radio cité par le quotidien Haaretz ce dimanche 5 novembre, le ministre hébreu du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a évoqué « l'option » de l'usage de la bombe nucléaire en Palestine dans le cadre de la guerre avec le Hamas. « Il n'y a pas de non-combattants à Gaza », a-t-il insisté, ajoutant que fournir une aide humanitaire dans la zone constituerait « un échec ».









Mais ces mots n'ont pas manqué de faire réagir… jusqu'à Benyamin Netanyahou lui-même. « Les déclarations du ministre Amihai Eliyahu ne sont pas fondées sur la réalité. Israël et Tsahal opèrent conformément aux normes les plus élevées du droit international pour éviter de nuire à des innocents. Nous continuerons à le faire jusqu'à notre victoire », a en effet déclaré le compte officiel du Premier ministre israélien, sur X (ex-Twitter).







APPEL À LA DESTITUTION





Quelques minutes après cette première réaction, Benyamin Netanyahou a annoncé, via son cabinet, qu'Amichai Eliyahu avait été suspendu des réunions du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Une sanction qui ne suffit toutefois pas pour l'opposition.





Il faut réduire le nombre de ministres et de parlementaires. Avec moins de 200 députés à l'AN, les débats n'en seraient pas appauvris et l'élaboration...Lire plus