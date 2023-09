Un rabbin américain arrêté pour usurpation d’identité, ce père de famille entretenait une liaison avec 18 femmes

Après l'arnaqueur de Tinder, l'arnaqueur de Bumble. Le rabbin Yosef Parizer, a menti sur son identité sur l'application de rencontre Bumble, afin de séduire des femmes. Sur l'application, l'homme de 34 ans se faisait appeler Jake Ségal.



Il menait ainsi une double vie puisqu'il est marié et père de deux enfants. L'affaire a fait grand bruit en Israël et les témoignages à l'encontre de Yosef Parizer affluent. Tout a commencé lorsque certaines conquêtes de l'usurpateur ont découvert l'entourloupe et ont décidé de porter plainte.





«Les relations sexuelles consenties réalisées sous de faux prétextes, c'est-à-dire sous une fausse identité de l'auteur, constituent une infraction pénale qui est légalement définie comme un viol», a écrit l'une des victimes, ce que confirme le droit israelien.





Le tribunal de première instance de Jérusalem a prolongé lundi dernier d'une semaine la détention provisoire du rabbin. À ce jour, 18 femmes affirment avoir été victimes du rabbin. Pour arriver à ses fins, le discours de Yosef Paryzer était bien ficelé. Il se faisait passer pour un New Yorkais d'origine, célibataire et qui entraînait des chiens d'aveugle pour gagner sa vie, précise le Jerusalem Post.





En attendant d'en savoir plus sur la suite de cette histoire, le rabbin aurait été licencié de son poste de rabbin à Jérusalem peu après que l'affaire a été révélée.