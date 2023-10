Un sénateur américain inculpé pour avoir agi comme agent du gouvernement égyptien

Le sénateur américain Bob Menendez, déjà visé par trois chefs d'accusation pour corruption et trafic d'influence au profit de l'Egypte, est désormais également poursuivi pour avoir agi comme agent de cette puissance du Moyen-orient, ont annoncé jeudi les autorités judiciaires américaines.





M. Menendez, qui préside la très puissante commission des Affaires étrangères du Sénat, est poursuivi depuis septembre avec son épouse et trois complices présumés pour corruption.





Accusé d'avoir "utilisé son pouvoir et son influence" au profit de ses complices présumés et du gouvernement égyptien en échange de centaines de milliers de dollars, il a rejeté les appels à sa démission, mais a renoncé "temporairement" à la présidence de la commission et plaide non coupable.





Aux trois chefs de corruption et de prévarication s'ajoute désormais, pour le sénateur, son épouse et l'un des complices présumés, celui d'avoir agi comme agent d'une puissance étrangère, à savoir le gouvernement égyptien, selon l'acte d'accusation signé par un procureur fédéral de New York, Damian Williams.