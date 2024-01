Un sénateur républicain noir, ex-candidat à la primaire, va soutenir Trump

Le sénateur noir américain Tim Scott, qui fut brièvement candidat à la primaire républicaine, va soutenir l'ultra-favori Donald Trump contre sa rivale Nikki Haley, selon des médias américains vendredi.

L'influent sénateur de Caroline du Sud, l'Etat dont Nikki Haley fut gouverneure, compte officialiser son soutien lors d'un meeting de campagne de l'ancien président vendredi soir dans le New Hampshire, petit Etat du nord-est qui votera mardi aux primaires républicaines, rapportent le New York Times et CNN.

Tim Scott, un chrétien conservateur qui rêvait de devenir le premier président républicain noir de l'histoire des Etats-Unis, s'est retiré de la course en novembre dernier sans jamais avoir fait décoller sa campagne.

Dos au mur face à l'ancien président, ultra-favori, Nikki Haley s'est érigée cette semaine en rempart contre le "chaos" que représenterait selon elle une nouvelle présidence de Donald Trump, comme de Joe Biden.

Seule femme à droite à briguer la Maison Blanche, Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU sous la présidence Trump, est contrainte de réaliser un très bon résultat dans le New Hampshire mardi si elle veut bousculer l'ancien président après son triomphe lors des primaires du 15 janvier dans l'Iowa.

Les primaires républicaines en Caroline du Sud auront lieu le 24 février.