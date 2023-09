UNIFORME À L'ÉCOLE : VOICI LES 5 PAYS QUI L'IMPOSENT DÉJÀ

Alors que la rentrée scolaire se déroule en ce moment, le sujet de l'uniforme revient dans le débaut. Il est obligatoire pour de nombreux écoliers ou étudiants à travers le monde.







En France, le débat sur l'uniforme à l’école n'est pas nouveau. Il revient régulièrement au cœur des discussions. Dans d’autres parties du monde, certains pays ont adopté l’uniforme scolaire depuis plusieurs décennies maintenant. Ils peuvent être traditionnels, exprimer l'attachement au pays ou encore viser une volonté d'égalité sociale.





ROYAUME-UNI

L’image de petits écoliers britanniques en uniforme complet est ancrée dans l’esprit d’un grand nombre de personnes. Pour cause, le Royaume-Uni représente le paradis de l'uniforme. Une tradition incontestée dans ce pays où la quasi-totalité des écoles, privées comme publiques, l'impose à leurs élèves. Certains établissements réputés conservent les uniformes depuis plus de 400 ans.





Concernant les universités, celui d'Oxford est sans doute le plus célèbre. Il est obligatoire de le porter pour les examens et la remise de diplôme. L'uniforme comprend une veste et une cravate pour les hommes, et une jupe ou pantalon et bas de soie pour les femmes.





JAPON

L’uniforme scolaire est la norme dans la plupart des établissements secondaires et parfois dans les écoles primaires japonaises. Il est composé d'une chemise blanche, un pantalon, une veste et une cravate pour les garçons et pour les filles, il s'agit d'un chemisier, une jupe plissée souvent à motifs écossais, une veste ou un pull sans manches et une cravate ou un nœud autour du cou. À l’instar des mangas, elles portent souvent de grandes chaussettes blanches, dites «loose socks». Un sac à dos spécifique, le «randoseru» est parfois exigé.





Les établissements prévoient également des tenues spécifiques pour les activités sportives. Cette tenue comprend un tee-shirt blanc et un mini-short (buruma) de couleur sombre en été. En hiver, la tenue de sport est un survêtement aux couleurs de l'école.





ÉTATS-UNIS

Pour les écoles publiques, il n'est pas réellement question d'uniforme scolaire, mais plutôt de code vestimentaire. En effet, la longueur des jupes, le type de vêtement ou encore les couleurs autorisées sont particulièrement réglementées. En revanche, l'uniforme est très courant dans les écoles privées et plus particulièrement dans les écoles catholiques.





Les vêtements sont généralement similaires à ceux utilisés dans les établissements publics, mais certaines écoles utilisent des tenues plus proches des uniformes britanniques, avec des blazers et des cravates.





LIBAN

Dans ce pays, le port de l'uniforme scolaire est obligatoire. La plupart sont constitués d'un pantalon, une chemise avec un pull pour les garçons. Pour les filles, c'est une jupe plissée ou une jupe-culotte (des collants sont ajoutés en hiver) avec une chemise et un pull.





Pour rendre l'uniforme plus original, les filles retroussent souvent leurs jupes, et les garçons déboutonnent quelques boutons de leurs chemises. Les écoles libanaises ont ajouté un polo à l'uniforme depuis 2014.





AUSTRALIE

Dans les villes australiennes, la plupart des écoles privées et publiques exigent des uniformes. Pour les garçons, il s'agit généralement d'un pantalon ou d'un short, d'un pull et d'une chemise boutonnée ou d'un t-shirt. Pour les filles, jupes ou robes, pulls, chemisiers et/ou t-shirts. Dans de rares établissements, elles peuvent également porter des pantalons ou des shorts.





Les établissements privés ont souvent des uniformes plus élégants et des règles plus strictes que ceux du public. Leurs élèves ne doivent pas quitter l'école en tenue de sport. De plus, ils peuvent également être punis si l'un de leurs enseignants ou surveillants les surprennent portant le mauvais uniforme hors de l'école, y compris dans les transports ou centres commerciaux.