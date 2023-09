USA: Chris Brown a de nouveaux ennuis avec la justice, une banque impliquée

Aux Etats-Unis, le chanteur RnB Chris Brown a de nouveau maille à partir avec la justice. Il est poursuivi par une banque pour non-paiement d’un prêt de plus de 2 millions de dollars. Selon le média "The Blast", qui a eu accès à la plainte, la star et d’autres personnes, à l'instar du producteur "The Dream", auraient prêté cette somme colossale à la City National Bank pour acheter deux franchises Popeyes Chicken, une chaîne de restauration rapide.







Garant personnel du prêt





« Au 17 février 2023, l’emprunteur et les garants doivent 2.140 901 74 dollars en principal et intérêts impayés » indique cette plainte déposée à Los Angeles où réside le chanteur. L’établissement financier tente de rentrer en possession de ses fonds depuis plusieurs années.





Le chanteur est poursuivi parce qu’il est le garant personnel du prêt et donc, responsable du paiement informe le site d’informations dédié aux réussites noires BET. Il doit à lui tout seul quelque 1314 307,40 dollars.