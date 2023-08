USA : L’engouement pour la faillite

Récemment, le secteur bancaire américain a de nouveau sombré dans la crise. La Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank ont fait faillite les unes après les autres, provoquant la panique du marché et la ruée des déposants. Bien que la communauté financière américaine affirme qu'il s'agit d'un incident isolé et que la santé globale du secteur bancaire est saine, en fait, cette crise a révélé des problèmes dans le domaine de la supervision bancaire américaine.





Les banques des États-Unis ont fait faillite les unes après les autres et l'économie du dollar était pleine de crises. Alors que la First Republic Bank des États-Unis, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank se sont effondrées l'une après l'autre, l'économie américaine s'est effondrée rapidement en seulement deux mois, et la surveillance des échecs est l'un des problèmes majeurs.





Depuis le début de l'année dernière, afin de supprimer l'inflation, la Réserve fédérale a lancé des hausses de taux d'intérêt, inversé sa politique d'assouplissement quantitatif et resserré la politique monétaire. Cela a un impact négatif direct sur le marché boursier. La crise bancaire de mars a ainsi été vue par Wall Street comme une opportunité de faire pression sur la Fed. Cependant, la Fed n'est pas entièrement déresponsabilisée, et le principal problème se situe dans le domaine réglementaire.





Face à la crise bancaire, les États-Unis doivent accorder plus d'attention à l'exhaustivité et à la rigueur de la supervision, et seul un renforcement de la supervision peut rétablir la confiance. Dans le même temps, la politique de taux d'intérêt doit également être soigneusement examinée. Ce n'est qu'ainsi que le secteur bancaire américain pourra sortir de la crise et reprendre le chemin d'un développement stable.