USA : La réponse cash de l'acteur et rappeur Ludacris, accusé d’être un Illuminati

Le mercredi 03 janvier 2024, l’acteur et humoriste américain Katt Williams, a participé au « Club Shay Shay », le podcast de la star du football américain Shannon Sharpe. Au cours de l’émission, celui qui a campé Bobby Shaw, dans la série « Ma Famille d’abord » a affirmé que Ludacris, est un Illuminati. L’acteur de "Fast and Furious" aurait intégré cette société secrète en échange du succès de la série.





« Ils (les illuminati) disaient que cette personne allait recevoir 200 millions de dollars »





« Fast and Furious en est à quelle saison en ce moment ? Nous avons tous les deux (Ludacris et lui) été invités à un évènement Illuminati. Il fallait que ce soit l’un ou l’autre d’entre nous. Des décisions devaient être prises. L’un de nous a dû couper tous ses cheveux…Ils (les Illuminati) disaient que cette personne allait recevoir 200 millions de dollars parce qu’ils allaient lui payer 10 millions de dollars par film pour faire 20 films. Et cette personne s’est avérée être Ludacris », a déclaré Katt Williams.





Dans une vidéo publiée sur X (ex-twitter), deux jours plus tard, l’acteur s’est inscrit en faux contre les propos de M. Williams.





« Je n’ai jamais été Illuminati, seulement IIl-Luda-nati » a rappé le natif de Champaign dans l’Illinois. « Maintenant, je suis marié et j’ai des enfants; c'est l'évolution de la vie. Je n’ai jamais été un chasseur d’influence, ne dis jamais ça pour des likes », a-t-il poursuivi. On s’imagine bien que l’acteur s’adresse à son collègue.