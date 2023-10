USA : Une prof "actrice porno" suspendue par son lycée

Aux Etats-Unis, Brianna Coppage, une enseignante de 28 ans a été récemment suspendue par les autorités de son lycée, dans le Missouri. Elles ont découvert que la jeune femme avait créé un compte sur "OnlyFans" avec son mari, et y publiait du contenu érotique sous un pseudonyme. Brianna n’a pas vraiment contesté les faits.





Selon le journal St. Louis Post-Dispatch, elle reconnaît avoir commencé par réaliser les films cet été, afin de compléter son salaire annuel de 42.000 dollars américains, soit l’équivalent d’environ 40.000 euros.





« Mes élèves me manquent »





Ces vidéos lui auraient permis d’empocher 8000 euros supplémentaires par mois. « Je me rends compte que je n’enseignerai probablement plus jamais. Je suis triste à ce sujet, mes élèves me manquent » a-t-elle regretté. En tout cas, sa communauté ne compte pas lui tourner le dos. Elle a lancé une pétition pour son retour dans les salles de classes.





« C’est sa vie privée et elle ne l’impose pas à ses collègues »





Intitulée « Aidez Brianna Coppage à retourner dans l’enseignement », ladite pétition a recueilli 350 signatures en seulement trois jours. Une femme, parent d’élèves a même pris le parti de Brianna, arguant qu’elle était une bonne enseignante.