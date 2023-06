[Arrêt sur image] Vladimir Poutine, Macky Sall et le soleil de minuit de Saint-Pétersbourg

Le Président Russe, Vladimir Poutine, a fait notamment découvrir à son homologue sénégalais, Macky Sall, les charmes du soleil de minuit de Saint-Pétersbourg. Les nuits blanches de Saint-Pétersbourg sont un phénomène atmosphérique qui se produit de fin mai à mi-juillet. Pendant cette période, le soleil ne se couche pas complètement, offrant des couchers de soleil interminables, qui durent toute la nuit.





Ce petit moment détente clôture la médiation africaine menée en Russie et en Ukraine, par Macky Sall et six autres chefs d'État africains.





Hier, le chef de l’État sénégalais a invité Russes et Ukrainiens à “ garder un couloir de dialogue”, devant le dirigeant russe Vladimir Poutine. “La paix est possible grâce au dialogue”, a affirmé Macky Sall.





Lors de son allocution, l’ancien Président en exercice de l’Union africaine a loué les bonnes relations entre la Russie et l’Afrique et salué l’attention que porte Vladimir Poutine au continent africain : “Vous avez toujours été attentif à l’écoute de l’Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris leur premier envol avec le premier sommet russo-africain, et qui vont sûrement se consolider avec le deuxième sommet prévu à Saint-Pétersbourg au mois de juillet”.





Vladimir Poutine s'est dit "prêt", de son côté, à un "dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix", en saluant "l’approche équilibrée" des dirigeants africains envers la crise ukrainienne.





"Nous saluons une approche équilibrée de nos amis africains envers la crise ukrainienne", a déclaré M. Poutine, au début de cette rencontre à Saint-Pétersbourg, où la délégation de médiation africaine est arrivée après un déplacement à Kiev.