Voici combien l’Ukraine a perdu après que les États-Unis ont arrêté de lui accorder de l’aide

L’Ukraine a perdu 24 milliards de dollars après que Washington a adopté un budget permettant d’éviter le "shutdown" qui suspend les financements à Kiev, selon les calculs de Sputnik.





Le vote par le Congrès américain d’une mesure d’urgence permettant d’éviter le "shutdown" de l’administration fédérale et ne prévoyant pas de financements à l’Ukraine a coûté à celle-ci 24 milliards de dollars, autant que le pays aurait gagné en huit mois, selon les estimations de Sputnik.





En septembre, la Maison-Blanche a demandé au Sénat 24 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine pour l’année financière 2024: du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.





Le 30 septembre, à trois heures seulement de l’échéance, le Congrès des États-Unis a voté in extremis une mesure permettant d’éviter le "shutdown" et de continuer temporairement le financement de l’administration fédérale. La demande de 24 milliards de la Maison-Blanche est passée à la trappe.



Cependant, le Pentagone dispose encore de 5 milliards dans ses coffres qui continueront à alimenter l’aide à l’Ukraine malgré cet arrêt, de même que 1,65 milliard pour le département d’État.



Biden promet de ne pas abandonner l’Ukraine