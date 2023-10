VOICI LES 10 PAYS LES PLUS AGRÉABLES OÙ PASSER SA RETRAITE SELON UNE ÉTUDE

Un classement dévoile quels sont les 10 meilleurs pays pour passer une retraite paisible, en termes de qualité et de coût de vie. Cette année encore, les destinations européennes ensoleillées sont sur le podium.







Le classement de retraitessansfrontières.fr est de retour. Relayé par Capital, cette liste fait l’inventaire des meilleurs pays dans lesquels passer sa retraite, en se basant sur plusieurs critères, comme le coût de la vie, le prix de l’immobilier, le système de santé, le climat ou encore la sécurité.





À noter que ces critères ne sont pas pris en compte à parts égales. Le coût de la vie est représente 20% de la note finale, tandis que le climat y représente 15% et les soins médicaux 10%.





LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

La destination est particulièrement prisée par les retraités à la recherche de mer transparente et de sable blanc pour leurs vieux jours. C’est là qu’intervient la République dominicaine, qui offre un choix très dense en terme de loisirs, ainsi qu’un climat agréable et un large patrimoine naturel.





Attention toutefois à la double imposition, car il n’existe aucune convention entre la France et la République dominicaine : «Mais dans les faits, cela ne se passe pas comme ça. La République dominicaine ne vous fait pas payer d’impôt et même si c’est possible, cela ne devrait pas changer du jour au lendemain», a déclaré Paul Delahoutre, responsable du site effectuant le classement annuel.





Aussi, les inconvénients de la vie en République dominicaine restent l’accessibilité, les infrastructures, et les soins médicaux, qui laissent à désirer.





BALI

Bali a quelques atouts semblables à ceux de la République dominicaine, comme notamment le patrimoine culturel, le décor, ainsi que le coût de vie moins élevé que celui en France. Vivre à Bali n’apporte aucun avantage fiscal : que vous soyez ancien fonctionnaire ou ex-salarié du privé, vous payez vos impôts en France.





Le seul bémol reste - comme pour son prédécesseur - l’inaccessibilité, ainsi que le manque d’infrastructures et de soins médicaux.





LE SÉNÉGAL

Le Sénégal figure dans le top 10 depuis de nombreuses années, grâce à plusieurs atouts, comme un climat chaleureux et un coût de l’immobilier séduisant. De plus, la barrière de la langue n’y est pas un problème puisque la population est francophone. Les anciens salariés et anciens fonctionnaires du privé touchent une retraite réduite de 80%.





Toutefois, le système de santé reste un point noir pour les retraités désireux d’y finir leurs années, Enfin, qu’ils soient ex-fonctionnaires ou ex-salariés du privé, les retraités bénéficient d’une réduction d’impôt de 80%.





L’ÎLE MAURICE

«La stabilité du pays est rassurante, les habitants sont francophones, le climat est agréable et ses plages sont parmi les plus belles du monde», a expliqué le gérant du site. Toutefois, comme tous les territoires français en dehors de l’Hexagone, le coût de la vie y est extrêmement cher, et partir vivre sa retraite à l’Île Maurice n’apporte aucun avantage fiscal.





L’île Maurice présente de nombreux atouts. «La stabilité du pays est rassurante, les habitants sont francophones, le climat est agréable et ses plages sont parmi les plus belles du monde», liste Paul Delahoutre. Enfin, l'éloignement, et donc le coût du billet d’avion pour aller voir sa famille, est un point négatif.





THAÏLANDE

La Thaïlande remporte la palme du pays d’Asie le plus prisé par les retraités, notamment en raison du coût de vie très faible : «Location incluse, un couple de retraités peut y vivre avec moins de 1.000 euros par mois», affirme le directeur du site réalisant l’étude. Aussi, le niveau de soins est rassurant comparé à d’autres pays.





LA TUNISIE

Les hivers doux et le faible coût de la vie en Tunisie ont réussi a conquérir le cœur des Français retraités. L’aspect culturel, la proximité de la France mais aussi les hivers très doux et le coût de la vie peu élevé permettent à la Tunisie de se rapprocher du podium.





Un point fait remonter le pays dans le classement : la sécurité. Même si cela reste son point faible, des efforts ont été faits et rassurent les retraités. «On constate aussi qu’actuellement, des Ehpad privés se développent en Tunisie et attirent de plus en plus de retraités occidentaux, relève Paul Delahoutre. Les prix sont plus faibles qu’en France et le taux d’encadrement des personnes âgées est plus important.»









LE MAROC

Le Maroc est le second pays du Maghreb à présenter les mêmes avantages que son prédécesseur. Toutefois, la Tunisie est un peu mieux notée au niveau de la sécurité. Aussi, le système de santé est en amélioration. Niveau financier, le Maroc - comme la Tunisie - bénéficie d’une fiscalité qui peut sembler avantageuse grâce à une baisse d’impôts de 80%.





Mais attention : «Le barème d’imposition est beaucoup plus élevé. Par exemple, si votre retraite est au niveau du Smic, vous arrivez presque à une imposition de 30%, alors que c’est beaucoup plus faible en France. Ce n’est donc pas forcément si intéressant», a mis en garde le directeur du site réalisant l’étude.





L’ESPAGNE

En troisième place du podium arrive L’Espagne, grâce à un système de santé, un niveau et un coût de vie similaires à la France. En revanche, ce sont les opportunités immobilières d’achat qui sont plus intéressantes qu’en France. Toutefois, elle ne présente aucun avantage fiscalf et le coût de la vie est proche de celui de la France. Cependant, il existe des opportunités d’achat immobilier bien plus attractives que dans l’Hexagone.





LE PORTUGAL

Contre toute attente, ce n’est plus le Portugal qui occupe la première place de podium. Si les Français retraités sont toujours aussi séduits par l’atmosphère générale du pays ainsi que par sa proximité à la France, ils ont été refroidis par la disparition de l’exonération d’impôts pendant dix ans. Ce véritable atout concerne tous ceux arrivés avant le 31 mars 2021. Pour les autres, le taux d’impôt sur le revenu est de 10% pendant dix ans.





Mais attention, seuls les salariés du privé peuvent en bénéficier. Les fonctionnaires continuent à être imposés selon le système français. De plus, l’avantage est temporaire : une fois que les résidents basculent dans le système classique de l’impôt progressif portugais, le taux grimpe beaucoup plus rapidement qu’en France.





LA GRÈCE